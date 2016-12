Merino: “S’ha de recuperar la humilitat i el sacrifici”

Acabada la etapa de Vicente Moreno ara comença la de Juan Merino. El tècnic andalús ha estat presentat aquest migdia com a nou entrenador del Nàstic. Merino ha mostrat en tot moment un discurs molt optimista en quant a les opcions de salvació de l’equip i ha dit que arriba amb molta il·lusió a Tarragona: “Vengo con una ilusión grandísima. Vengo a jugarme mi futuro como entrenador, me lo juego en cada equipo y en cada situación que voy. El Nàstic tiene capacidad para reaccionar y las expectativas de este club son de máximo crecimiento”.

Però Merino, a part del discurs optimista també ha estat clar i contundent a l’hora d’identificar alguns dels principals problemes que ha vist a l’equip. El tècnic ha dit que s’ha perdut la humilitat i el sacrifici de l’any passat: “Se ha perdido un poco de humildad. Los jugadores tienen que ser conscientes que la humildad y sacrificio del año pasado hay que recobrarlos”.

A més a més, el tècnic andalús ha dit que s’ha trobat un vestuari dolgut i uns jugadors que no estan en el seu millor moment: “Ellos saben que su comportamiento no esta siendo bueno y que no están en su mejor memento. A mi no me van a engañar. Hay que encontrar el mejor momento de cada jugador, aún así veo al equipo con mucha ilusión para conseguirlo”.

El nou entrenador del Nàstic ha estat molt clar a l’hora de parlar de la planificació esportiva per aquest mercat d’hivern: “Yo no estoy aquí per perder el tiempo y no puedo dar la oportunidad a los jugadores que no han demostrado nada en seis meses”, el que deixa entreveure que tot i l’arribada de Merino, res canviarà respecte el futur d’alguns jugadors, tant en l’operació sortida com en arribada.

Juan Merino és un tècnic amb experiència, tant en Primera com en Segona Divisió, i en la seva trajectòria destaquen les seves dues etapes en la banqueta del primer equip del Betis. En una primera etapa, Merino, llavors tècnic del filial, va dirigir a l’equip durant quatre jornades, abans de l’arribada a la banqueta de Pepe Mel, aconseguint els 12 punts en joc. En la seva segona etapa, la temporada passada, va agafar l’equip a mitja campanya, substituint precisament a Pepe Mel, i va aconseguir complir amb l’objectiu de la salvació. Va dirigir al conjunt andalús en un total de 20 partits a Primera Divisió, finalitzant l’any en desena posició. A final de temporada va ser substituït per Gustavo Poyet i des d’aleshores es trobava sense equip.

Torna a escoltar la roda de premsa de presentació de Juan Merino com a tècnic del Nàstic de Tarragona:

Comentarios