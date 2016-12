Urtaran: "Creo que hay una estrategia más política que de ciudad en Bildu"

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha afirmado en rueda de prensa que existe probablemente una estrategia "más política que de ciudad" detrás del rechazo de EH Bildu a negociar los presupuestos municipales para 2017.

"Si eso se confirma eso, confirmaríamos que aquella apuesta por la ciudad que hizo Bildu en junio de 2015 no era real, espero que eso no pase", ha aseverado el regidor, para luego a animar a los de la formación aberztale a "rectificar" porque no hacerlo sería "un error histórico" que "solo benefiará al Partido Popular".

Urtaran ha insistido en que las partidas acordadas para 2016 "se han ejecutado al 70 %" y no al 7 % como denuncia Bildu, recordando que lo que no se ha llevado a cabo fue por falta de ingresos y asegurando que en la formación abertzale son conscientes de ello.

"Apelo al acuerdo, creo que todavía estamos a tiempo", ha declarado el alcalde, mostrando cierto malestar por la dificultad que ha encontrado la última semana para reunirse con la portavoz de Bildu, Miren Larrión (quien en diálogo con la CADENA SER ha planteado la posibilidad de pedir un informe al interventor para esclarecer el nivel de cumplimiento presupuestario en 2016), pero dejando claro que esperará hasta la última semana antes de la votación (18-19 de enero en comisión de Hacienda) para lograr un acuerdo con el grupo de Larrión

En la misma línea, el dirigente peneuvista ha hecho extensivo el ofrecimiento para negociar a todos los grupos políticos incluido el Partido Popular, aunque a esta formación le ha exigido "cambios de actitud radicales".

"Con el PP hay un camino muy largo que recorrer antes de llegar a acuerdos, están en las antípodas de lo que defiende este Gobierno", ha señalado Urtaran, instando a la formación popular a que demuestre con hechos que apoya a la ciudad y no la "tiene en cuarentena". Tanto es así que ha sugerido a los populares un "respaldo expreso" a los proyectos de movilidad (como la ampliación del tranvía y el autobús exprés) y la reactivación del centro urbano.

De los socios presupuestarios del Gobierno el año pasado, tanto Bildu como Irabazi han confirmado que presentarán enmienda de totalidad a los presupuestos para 2017. Podemos, en tanto, decidirá si presenta una enmienda de totalidad tras una asamblea que se celebrará la semana del 9 de enero.

Por su parte, el Partido Popular asegura que todavía espera el llamado de Urtaran para sentarse a negociar.

