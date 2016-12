Artemio Pérez: "en 2017 debemos crear empleo de calidad y a tiempo completo"

El presidente de la Confederación de Empresarios, Artemio Pérez, ha dicho en Radio Albacete que en 2017 se crearán unos 3.000 empleos en la provincia.

El presidente de la patronal ha explicado que la creación de empleo costará más el próximo año, que en este 2016, en el que se ha reducido el número de desempleados en unas 4.000 personas. De hecho, hace justo un año, Pérez auguraba que este año dejaría precisamente un incremento de unos 4.000 puestos de trabajo.

Eso sí, el presidente de FEDA también reconoce que el empleo que se está creando es "temporal, de poca calidad y no a tiempo completo". Pérez dice que el concepto de empleo indefinido ha cambiado, pero eso no quiere decir que el trabajo no deba ser estable y bien remunerado. Por eso espera que "el próximo año los puestos de trabajo que se creen sean de más calidad".

