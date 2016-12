El año que Ortiz ‘cantó’ y Francisco Mojica nos devolvió la ilusión

Nunca es fácil hacer un resumen de lo que ha sido un año. 365 días dan para mucho, para muchas horas de información, de entrevistas, de reportajes; para muchos protagonistas; para muchas noticias que quisiéramos no haber tenido que dar nunca y para muchas que no olvidaremos jamás.

Después de darle muchas vueltas al asunto -no crean que no nos ha costado-, en la redacción de Radio Alicante nos quedamos con estos tres titulares para 2016: ‘El año que cantó Enrique Ortiz’, ‘¿El año que los ciudadanos empezaron a perdonar al Partido Popular?’ o ‘Francisco Mojica, el hombre que nos devolvió la ilusión’. Decidan ustedes…

La crónica de la política municipal ha estado marcada por dos nombres propios que han estrenado la bancada de los no adscritos en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre.

Las ‘peripecias’ de la edil de Guanyar Marisol Moreno, ponían en serios apuros la estabilidad del equipo de gobierno. Pero también, las demandas de más personal para la concejalía de Urbanismo que dirige Miguel Ángel Pavón; la llegada de Ikea; la apertura de las grandes superficies en festivos; el Plan General de Ordenación Urbana; las contratas municipales; la limpieza de la ciudad; el silencio del alcalde en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad; el cierre de El Arca de Noé o las discusiones y ‘meteduras de pata’ 2.0 de los miembros del tripartito en las redes sociales…

En el Ayuntamiento, PP, con ocho concejales, y Ciudadanos con cinco, han hecho valer sus posiciones y no fían baratos sus votos al equipo de gobierno formado por PSPV-PSOE (seis ediles), Guanyar Alacant (cinco) y Compromís (tres) en asuntos tan importantes como, por ejemplo, los presupuestos municipales. Si ‘el tiempo no lo impide’ y las negociaciones no lo evitan, será el voto de al menos uno de los dos tránsfugas el que rompa la baraja.

En el palacio provincial de Alicante, en 2016 se hacía aún más grande -si cabe- la brecha entre su presidente, Cesar Sánchez, y el jefe del Consell, Ximo Puig, a costa de los decretos de Turismo o Deporte; si el primero hablaba de ‘invasión’ de competencias, el segundo hablaba de ‘coordinación’ de tareas. El apoyo del exdiputado provincial por Ciudadanos, Fernando Sepulcre, -ahora en el grupo de los tránsfugas- daba con sus votos una cierta estabilidad al equipo de gobierno del PP, sin mayoría absoluta en la Diputación. Un organismo que, por primera vez, ha creado una comisión para investigar anteriores mandatos de los populares al frente de la institución.

La inestabilidad que en 2016 generó en el país la segunda convocatoria de elecciones generales ha ocupado este año muchas horas de información, pero también nos ha dejado momentos radiofónicos, cuanto menos, inimaginables; como aquel 22 de junio en el que sentábamos en la misma mesa al entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, al secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, y al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Lo que junten las Hogueras de San Juan, que no lo separe la política.

La inesperada confesión de Enrique Ortiz acerca de la financiación del PP valenciano; la renuncia del empresario a la ATE de Ikea o el carpetazo al caso Rabasa han abierto más de un informativo en Radio Alicante y han encabezado muchos titulares a cinco columnas en www.radioalicante.es.

La violencia de género acababa con la vida de tres mujeres en la provincia de Alicante, seis en la Comunitat Valenciana, destrozaba a sus familias e inundaba de rabia, dolor e indignación a todo el país.

Los incendios forestales volvían a cebarse con la provincia y el temporal de Levante, en diciembre, dejaba al descubierto nuestra vulnerabilidad frente a los fenómenos atmosféricos.

Pero 2016 también nos ha dejado muchas y muy buenas noticias: el turismo ha batido records de ocupación en los hoteles de la provincia y de pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche. La ciudad se hacía con la tan esperada marca Alicante y se estrenaba como puerto base de cruceros; la Generalitat anunciaba dos nuevas salidas para la Volvo Ocean Race desde Alicante: además de 2017, repetiremos en 2020 y 2023 como centro neurálgico de la competición marítima más importante del mundo. Dos estrellas Michelín con nombre alicantino se sumaban en 2016 al olimpo de la gastronomía, que ya cuenta con 10 galardones.

Sol Picó, Premio Nacional de Danza; Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática; el 150 aniversario del nacimiento de Carlos Arniches, la creación de los Premios de Teatro José Estruch o la declaración de 2017 como Año Miguel Hernández… La cultura también ha sido protagonista de un año que acaba y, sin duda, lo seguirá siendo.

En mayúsculas, un nombre propio: Francisco Javier Martínez Mojica, Premio Rey Jaime I y candidato a los Premios Nobel de Medicina y Química, el investigador que devolvía la ilusión a los alicantinos y a la maltratada ciencia española al lugar que merece.

Así lo hemos vivido en Radio Alicante, así hemos tratado de resumir 365 días en 36,5 minutos...:

