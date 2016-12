La oposición reprocha a la alcaldesa la subida del IBI

Rechazada la propuesta de la modificación del tipo del IBI con los votos en contra de Use-Bierzo, Ponferrada en Común, Partido Regionalista del Bierzo.

A pesar del voto a favor de los 7 concejales del PP, la abstención de PSOE y Coalición por el Bierzo propició que salga adelante la opinión mayoritaria de la oposición, contrarios en general, a permitir que se incremente el recibo del IBI. Ahora bien, la situación es más enrevesada de lo que parece en cuanto a la opinión y los votos de los grupos.

La propuesta del equipo de gobierno suponía la modificación del tipo actual de 0'78 al 0' 765 lo que, en la práctica, plantea un reducción de un 2% sobre la cuota final del recibo en un intento de reducir el impacto que será para el bolsillo de los vecinos la aplicación directa del 4% cuantificada por el Catastro para este 2017.

El dictamente del Castastro se produce tras la solicitud voluntaria por parte del ayuntamiento de la actualización de los valores catastrales del municipio, principal motivo de crítica de la oposición que considera que el equipo de gobierno debió evitar esta situación.

De hecho, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo no ha dudado en recordar a los grupos de oposición que el rechazo a la modificación del tipo equivaldrá en la práctica que, finalmente, los ponferradinos tendrán que asumir una subida del 4% es decir, en un recibo de 250 euros, la subida sería de unos 10 euros. La regidora contaba los votos y se lo espetaba así a todos los grupos que no tardaban ni un segundo en reprocharle su actitud.

El portavoz de USE, Samuel Folgueral dejaba claro que la única responsabilidad sobre la subida del 4% descansa sobre el equipo de gobierno por solicitar la actualización catastral voluntaria y no desistir de ella en ningún momento a lo largo de este año

El planteamiento generalizado de los grupos de oposición que rechazaron la propuesta era una rebaja del tipo hasta el 0’65 para evitar que los vecinos tuviesen que pagar más en el recibo, tal y como explicaba, el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández

De hecho, el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo pidió que se dejase el punto sobre la mesa para revisar esa proposición.

Tanto el interventor como la secretaria advirtieron de lo ajustado de los plazos y, por tanto, el planteamiento de Carballo fue rechazado con los votos del PP y del PSOE que, posteriormente, se abstuvo en la propuesta del equipo de gobierno.

En todo caso, la concejala de Hacienda, Amparo Vidal ha lamentado que ninguno de los grupos plantease este tipo de propuestas en la comisión celebrada el día 21 de diciembre cuando ya sabían de lo ajustado de los tiempos.

Lo que ya es definitivo, si no cambian las cosas, es que el equipo de gobierno asumirá esa subida del 4% en el recibo del IBI si no se realiza una nueva propuesta que los técnicos creen que, en todo caso, no alcanzará el plazo límite establecido por ley en el 1 de marzo.

En el pleno , que todavía continua, también se ha dejado sobre la mesa como se había anunciado en junta de portavoces para corregir algunos errores en el pliego.

