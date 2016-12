Más accidentes pero menos muertes en las carreteras

Euskadi ha registrado este año 7.946 accidentes en sus carreteras, lo que supone un 9% más que en 2015, si bien la cifra de personas fallecidas en siniestros de tráfico ha caído un 13,2% en este periodo, hasta situarse en 46 víctimas mortales, según los datos provisionales del balance de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco.

El balance provisional de siniestralidad ha sido detallado este viernes en el Centro de Tráfico de Euskadi en Bilbao por el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, que ha destacado la "positiva" tendencia descendente de las víctimas mortales en accidentes de tráfico iniciada hace algo más de una década, con la excepción del año 2015.

Según los datos de la Dirección de Tráfico, que recogen las cifras recopiladas por la Ertzaintza y las policías locales, el número de fallecidos ha ido descendiendo desde las 207 contabilizadas en 2003 a las 46 registradas este año, hasta el 29 de diciembre. Esta cifra supone un descenso del 9% con respecto a las 53 personas que fallecieron en accidente de tráfico en 2015.

Entre las víctimas mortales de 2016, 41 hombres y cinco mujeres han perdido la vida en las carreteras y calles de Euskadi como consecuencia de un accidente de tráfico. De estas personas, 31 eran conductores, uno de ellos iba en bicicleta (frente a los dos del pasado año), 11 de moto (tres más que hace un año) y 19 de turismos u otros vehículos (uno menos que en 2015).

Además, otras diez víctimas mortales eran peatones, tres menos que el año pasado, y cinco ocupantes de vehículos, de los que uno iba en moto (mientras que el año pasado no se registró ninguno) y cuatro de turismo, seis menos que hace un año.

Asimismo, a lo largo de este año, han resultado heridas graves en accidentes de tráfico en Euskadi 386 personas, un 6% menos que en 2015, y otras 3.136 heridas leves, un 12,8% más.

Pese al descenso en los fallecimientos y los heridos de gravedad, el número de accidentes registrado en carreteras y calles de la Comunidad Autónoma Vasca ha crecido un 9% este año, hasta situarse en 7.946, según ha explicado el viceconsejero, debido a factores como el aumento del volumen de tráfico, que se estima en el entorno del 5%. Además, ha precisado que en esta cifra se tienen ahora en cuenta todos los accidentes, incluso los que únicamente suponen "roces o pequeños rasponazos".

Zubiaga ha advertido que, entre los conductores y ocupantes de vehículos que deberían llevar cinturón de seguridad y que han fallecido este año, casi un 20% no lo tenía puesto en el momento del accidente. Este factor, ha subrayado, agrava las consecuencias de los siniestros en carretera.

Entre las causas de la accidentabilidad, el viceconsejero ha destacado la influencia de "tres factores importantes" que, unidos, suponen un "cóctel terrible" en la carretera.

En este sentido, ha citado la velocidad "inadecuada", bien por no ajustarse a los límites establecidos o por el estado de la carretera en situaciones como la presencia de niebla o hielo, así como la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos y las distracciones al volante. En relación a este último factor, ha advertido del uso de móviles o GPS.

A estos factores, ha añadido, se suman "incumplimientos" de las normas de circulación por parte de los conductores como en adelantamientos, cedas el paso o stops.

EVOLUCIÓN TERRITORIAL

Por territorios, Bizkaia ha contabilizado, hasta este 29 de diciembre, 3.005 accidentes, en los que se han producido 21 fallecimientos, 117 heridos graves y 1.516 heridos leves. En Gipuzkoa, territorio de paso del tráfico que se dirige a la frontera, se han registrado 3.490 accidentes, con 16 personas fallecidas, 205 heridas graves y 1.206 heridas leves. Finalmente, Álava ha anotado 1.451 accidentes, en los que han fallecido nueve personas, 64 han resultado heridas graves y 412 heridos leves.

El viceconsejero de Seguridad ha pedido a los conductores que circulen con "respeto" al resto de usuarios de la vía y "prudencia". No ingerir alcohol ni drogas, asegurarse de que los medicamentos que se toman no afectan a la conducción, respetar las señales, mantener la distancia de seguridad, no manipular dispositivos electrónicos, y llevar siempre el cinturón son algunas de las recomendaciones.

