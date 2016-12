"La tribuna se venderá y tendrán que pedir disculpas a David Navarro"

El alcalde de Cádiz, José María González, cree que el hecho de que la venta de la tribuna del Estadio Ramón de Carranza no se haya podido materializar antes del 31 de diciembre de 2016 no va a afectar a la situación económica municipal ni va a descuadrar los presupuestos. "El impacto va a ser mínimo porque la ejecución de estas cuentas se tendrá que hacer mayoritariamente en 2017 por los retrasos que ha tenido su aprobación", ha dicho en una entrevista en Radio Cádiz.

González ha recordado que al haberse retrasado la aprobación definitiva de los presupuestos de 2016, apenas se ha podido ejecutar el capítulo de gastos, ejecución que quedará aplazada, por tanto, a 2017, cuando el alcalde está convencido de que la tribuna se venderá.

Los ingresos previstos en esta operación eran de diez millones de euros, parte fundamental de ese apartado en las cuentas, de ahí que la oposición, que siempre dudó de que esta operación pudiese hacerse realidad, advirtiese de que los presupuestos eran ficticios, y de ahí que votaran en contra. El gobierno de Podemos y Ganar Cádiz consiguió sacar adelante sus cuentas en junta de gobierno.

Ya el PSOE advirtió a principios de mes de que si la tribuna no se vendía quedaría en entredicho la gestión del concejal David Navarro. De hecho, en una reciente entrevista en la SER, el portavoz socialista, abogadaba por su renuncia o reprobación.

"La oposicion utiliza cualquier cosa, y si no tiene, se la inventa para sovacar la labor de este gobierno", ha lamentado el alcalde. "David Navarro no se va a marchar. Por supuesto que no. Es un excelente concejal y cuando venda el hotel, que lo va a vender, espero que cada una de las personas que lo están sometiendo a un acoso mediático, se pongan en fila una detrás de otra, para pedirle disculpas".

González ha dicho que existen ofertas para comprar la tribuna, pero no ha precisado el número.

Comentarios