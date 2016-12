José María González: "El bono social eliminará la mendicidad energética"

"El bono social eléctrico va a suponer eliminar la mendicidad energética en Cádiz", ha asegurado el alcalde, José María González, al fijarse como uno de los retos más importantes para el año que viene poder aprobar esta medida. Ya tiene el apoyo del PSOE, y también de Unicaja, uno de los accionaristas de Eléctrica Cádiz, que según González, ha dado el visto bueno a esta iniciativa. Lo ha dicho en una entrevista en Radio Cádiz, en la que también se ha mostrado seguro de tras el bono social eléctrico, también se podrá aprobar uno que garantice el servicio de agua.

"Hay familias que tienen que peregrinar cada mes al Ayuntamiento y a asociaciones como Cruz Roja o la Fundación Dora Reyes para poder pagar la luz y evitar que no se la corten", ha lamentado el alcalde. "Con el bono queremos evitar esa mendicidad, porque garantiza una potencia contratada y una cantidad de energía durante un año a las familias que así lo determinen los servicios sociales de este ayuntamiento".

González ha defendido este reto como uno de los más importantes del ayuntamiento gaditano para el próximo año. En el apartado de inversiones urbanísticas, ha detallado obras para mejorar la barandilla en el Paseo Marítimo, a la altura de Santa María del Mar, donde el pretil de la muralla tiene muy baja altura, o el Museo del Carnaval, que, salvo cambio de última hora, irá ubicado en el Palacio de Recaño, en el antiguo conservatorio. "Muy cerca de allí nació El Tío de la Tiza, así que encontramos una razón más para que se ubique ahí", ha argumentado.

Frente a las críticas de la oposición, "a cuyos representantes acusa de ejercer de francotiradores", y de otros colectivos, se defiende asegurando que "todo es mejorable", aunque, en su opinión, "Cádiz está avanzando". Sobre las palabras de la portavoz de Podemos, Laura Mingorance, en las que dijo que "Cádiz está muy mal pero que no es responsabilidad del Ayuntamiento", el alcalde ha insistido en que "no se puede culpar a este gobierno de todos los males de la ciudad" y se ha marcado como "meta" sacar a Cádiz del paro o la despoblación. "La ciudadania sabe que no somos responsables de esa situación. Podemos hacer dos cosas: resignarnos o luchar. Y nosotros hemos venido a lo segundo".

El alcalde de Cádiz, José María González, también se ha referido al caso de contaminación de agua en Loreto, después de que la Fiscalía archivara la investigación que abrió después de que Aguas de Cádiz entregara documentación sobre el caso. "El Ayuntamiento asumió la responsabilidad con los vecinos de explicar qué ocurrió, por qué 13.500 vecinos estuvieran en riesgo, y esa responsabilidad está sobradamente cumplida. Serán los servicios jurídicos los que digan si hay querella o no, pero no vamos a parar hasta que las responsabilidades no estén completamente depuradas".

