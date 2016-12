...he tenido disputas en la cena de Nochevieja

En dos días estaremos en ese momento de cada año en el que nos humillamos para decir de forma inintelegible con la boca llena de uvas aquello de “¡bfelif afño nuefo!” Pero antes de eso está la cena de nochevieja, que es como el partido de vuelta de la cena de nochebuena. Es sabido que no en todas es fácil ponerse de acuerdo, que si en nuestra casa, en la vuestra, que si vienen las primas, los cuñados… déjenme ponerles un caso que conozco:

En este grupo se reúnen 27 personas a cenar. El año pasado la organizaron diez de ellas por primera vez con el apoyo de otras seis con gran tradición en preparar cenas. De los otros once, diez las estuvieron preparando los 4 años anteriores y la persona restante, pues más o menos con que se tenga en cuenta alguna sugerencia de cómo pasar la velada pues que se conforma. (y a mí qué?)

Pues este año, las seis personas que apoyaron a los diez primerizos del año pasado pues no están de acuerdo con la propuesta, que dicen que quieren participar en la elaboración del menú desde el principio, y no hacer sugerencias a posteriori. José Manuel es uno de ellos: “Se tienen que dejar ayudar y tienen que entender que para conciliar posiciones (...) hay que ceder espacio”. No sabemos qué espacio necesitan pero de momento siguen la invitación de Rosa, una de las personas del grupo de diez que no organiza y que no les gusta la cena propuesta para este año: “Le pedimos al resto de grupos que reflexionen sobre si van a seguir apoyando el caos, el descontrol, la desidia...”. A lo que Eugenia, del grupo organizador les pide que sean responsables y ayuden, que no se anden con juegos: “Consideramos que esto es una obligación, no solo nuestra, también de los otros grupos, (...) si prefieren jugar a otro tipo de juegos (...) allá ustedes con su responsabilidad”. Y nos falta Avia, que pide que se pongan de acuerdo los del año pasado y que el marisco ya nos va a salir más caro al ir con tan poca antelación. “Tenemos la obligación de llegar a acuerdos (...) porque tenemos puntos en común (...) pero para eso hay que sentarse y hay hablar.”

Así que mientras tanto, mientras no se llega a un acuerdo con el sitio donde cenar, el menú o, si de jugar se trata, de aceptar un “ballena” como animal de compañía; no cenarán estas 27 personas y eso va a influir en cómo nos vamos a tomar las uvas otras 250.000 personas.

