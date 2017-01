Arteixo se basa en datos de 2009 en sus cálculos sobre las basuras

El Consorcio das Mariñas advierte al Concello de Arteixo de que los datos ofrecidos para justificar su marcha de la institución para gestionar el servicio de basuras son de 2009 por lo que no va a conseguir el ahorro anunciado. Un informe del gerente del organismo señala que este Ayuntamiento no ofrece soluciones para el punto limpio, lavado y mantenimiento de contenedores o previsión de personal por cobertura de bajas o vacaciones. El Alcalde de Arteixo critica que se trata de un informe no oficial utilizado en el pleno del Consorcio sin contar con todas las garantías jurídicas. Se basa en un informe que defiende la integración en Sogama.

El Presidente del Consorcio das Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes, también del PP, respeta la decisión de Calvelo en función de la autonomía municipal. Considera no obstante que las pegas al informe del gerente del Consorcio que se acompañan de la petición de su dimisión son una cortina de humo.

Calvelo basa su decisión de desvincularse del consorcio, según éste órgano, en un informe de la FEGAMP que avala el coste menor de la gestión de los residuos en Sogama. El informe señala que los vecinos del área pagan 126 euros frente a los 97 que tienen que pagar los de otros municipios del mismo tamaño que Arteixo que no utilizan la planta de Nostián. La salida de Arteixo del Consorcio ha sido aprobada en pleno con los votos en solitario del PP, con mayoría absoluta. El 1 de enero de 2018 se hará efectiva, si se cumplen los plazos.

