Enfonsar la barca per no pagar el desballestament

Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Salvament Marítim s'han passat més de 8 hores restrejant el mar per trobar una barca enfonsada i els seus possibles tripulants i al final han descobert que algú la va enfonsar intencionadament per no pagar el desballestament.

La recerca va començar dimecres a la tarda, davant del port de Fornells a Begur, després que uns testimonis van avisar de que havien vist com desapareixia una barca i no sabien si hi anaven persones a bord.

Un ampli dispositiu de Bombers, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, i Salvament Marítim, amb barca i amb un helicopter, van restrejar la zona fins que es va fer de nit. Ahir, dijous, hi van tornar a les 9 del matí i fins les 3 de la tarda, però van abandonar quan van descobrir que el més problable, és que alguna persona va enfonsar la barca intencionadament per no pagar el cost de desballestar-la que, en aquest cas, seria d'uns mil euros.

És el que sospiten els cossos d'emergència perquè no hi ha denúncia de cap persona desapareguda i alguns testimonis han dit que dimecres a la tarda van veure un home sortint a mar amb dues barques.

Un cop suspesa la recerca ha començat la investigació policial per identificar l'autor del naufragi que s'enfronta a una denúncia per contaminar el mar.

