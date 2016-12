Sin avance tras la reunión más esperada

La directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Cristina López Espada, ha defendido este jueves los "pasos contundentes" que se están dando en los últimos días para solucionar el "conflicto" generado en torno a la ordenación sanitaria, después de que se haya acordado mantener las dos cocinas hospitalarias abiertas, algo que se materializará a la vuelta de la Navidad, y de que este mismo viernes se pongan en marcha las contrataciones de urgencias.

López Espada ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido este jueves con la plataforma Granada por su Salud y la Plataforma de Trabajadores, que habían solicitado este encuentro para exponerle su punto de vista respecto a la reordenación sanitaria.

Durante la reunión, las plataformas han planteado a la gerente la reivindicación de que se derogue el decreto de fusión hospitalaria, aunque López Espada ha transmitido que no cuenta con competencias en esta materia.

También han manifestado su interés en participar en las negociaciones que se están llevando a cabo para la futura reordenación, aunque, según afirma la gerente, para ello plantean "como opción no negociable y única el volver al modelo anterior a la fusión".

La gerente ha defendido que las negociaciones ya se están llevando a cabo con los órganos realmente competentes a nivel de organización hospitalaria, como son las juntas de personal, la junta facultativa y la junta de enfermería, junto a la aportación de los profesionales llegando con ello "a acuerdos importantes en este momento", ha agregado.

De hecho, López Espada se ha mostrado "satisfecha" con el hecho de que ya existan "hechos tangibles" de que se está "desbloqueando" el conflicto a través de la negociación y de "pasos hacia adelante" en el marco del acuerdo firmado para dos hospitales completos con urgencias finalistas.

Ha recordado el acuerdo cerrado con cuatro de los seis sindicatos que integran la Junta de Personal, la solución adoptada de que se mantengan abiertas las dos cocinas hospitalarias, algo que se pondrá en marcha a la vuelta de Navidad, y las contrataciones de urgencias, que se inician este mismo viernes.

Otra reunión

A esta reunión con las plataformas, le precedió el pasado miércoles otra en la capital granadina con la Plataforma 2 Hospitales Útiles para Granada a la que, además de la gerente, asistió el consejero de Salud, Aquilino Alonso.

En la reunión, que se extendió por más de tres horas, los representantes de la Plataforma (profesionales con una larga trayectoria asistencial en los diferentes hospitales de la capital) expresaron su visión sobre la futura reorganización del mapa hospitalario de la ciudad.

La Plataforma 2 Hospitales Útiles para Granada, que reiteró en todo momento su disposición a colaborar, hizo un repaso de la situación actual y expuso los puntos conflictivos que han identificado, para los que plantearon soluciones organizativas que serán estudiadas por la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario, según ha detallado la Junta en una nota.

Decepción

Los colectivos Granada por su Salud y la Plataforma de Trabajadores han anunciado que mantienen "con más fuerza" la movilización prevista para el 15 de enero contra la fusión hospitalaria tras la reunión mantenida con la directora gerente del Complejo Hospitalario, Cristina López, al asegurar que ha sido un encuentro "decepcionante" en el que se ha puesto de manifiesto que "es imposible conseguir el modelo anterior" a la reordenación.

Tanto la Plataforma Granada por su Salud como la Plataforma de Trabajadores han lamentado, en declaraciones a Europa Press, que se haya rechazado que formen parte de las negociaciones que se están llevando a cabo para perfilar la nueva organización sanitaria, así como que no se vaya a atender su petición de que se derogue la orden de fusión hospitalaria.

Uno de los portavoces de la Plataforma de Trabajadores, Fidel Fernández, defiende que para "volver a la situación inicial hay que derogar esa orden", de forma que se acate la decisión del Parlamento andaluz de paralizar la fusión.

Fernández también ha lamentado que se les haya trasladado que "no son parte de la negociación" porque ya se está llevando a cabo este proceso con las juntas de personal, la junta facultativa y la de enfermería. Por ello, la Plataforma de Trabajadores considera que la movilización del día 15 "es más necesaria que nunca".

En el mismo se han pronunciado desde Granada por su Salud, donde una de sus portavoces, María José Vílchez, ha censurado además que la directora gerente cuente en su equipo con "un alto porcentaje de personas que promovieron en su día la fusión" y no haya pretensión de cesarlos.

"El encuentro de este jueves ha sido triste y decepcionante, porque además de decirnos que no tenemos ningún papel negociador y que las 100.000 personas que se han echado a la calle no cuentan, nos han reconocido que no es viable conseguir los dos hospitales que teníamos antes de la fusión".

Comunicado íntegro:

Reunidas con fecha de hoy, 29/12/16 a las 14:00, las Plataformas en defensa de la sanidad pública de Granada con la gerente del Complejo hospitalario de Granada, Da. Cristina López Espada, esta ha comunicado oficialmente:

- Su negativa rotunda a negociar con las Plataformas implicadas, considerando como únicos agentes válidos de diálogo a la Consejería de Salud, las Juntas Facultativa, de Enfermería y de Personal.

- Su negativa a plantear ningún diálogo ni negociación sobre la posibilidad de disponer de dos hospitales completos con carteras diferenciadas y urgencias finalistas e integrales.

De forma complementaria, ha reconocido que no tiene competencia para derogar la orden de Fusión hospitalaria, a la vez que ha declarado que, por parte de la Consejería de Salud, no se tiene ninguna intención de plantear ningún proceso que permitiera volver a disponer de dos hospitales completos, como se tenía antes de la fusión, con carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas e integrales.

En esta reunión, contradiciendo lo planteado previamente a profesionales y a diversos medios de comunicación desde otras instancias de la Consejería de Salud, ha confirmado que no se va a realizar ninguno de los ceses anunciados dado que el actual equipo directivo tiene su confianza.

Las plataformas destacan, una vez más, que gran parte de este equipo directivo es el que diseñó e implementó la fusión hospitalaria y la fallida reordenación sanitaria que tanto dolor y daño está causando a la ciudadanía de Granada, los profesionales y, en especial, a los pacientes.

La incapacidad de diálogo, la actitud de no escucha y la ausencia sensibilidad ante esta grave problemática social y ciudadana son el resultado concluyente al que han llegado las plataformas integradas en la Plataforma por la sanidad pública de Granada tras la reunión del día de hoy.

Por todo ello, se hace más necesaria que nunca la convocatoria de una nueva manifestación de la ciudadanía en Granada el próximo domingo 15 de enero, donde la ciudadanía exprese con una sola voz su repulsa al engaño continuado con falseamiento de la realidad que ha tenido hasta la fecha, así como su claro deseo de ser escuchada y tenida en cuenta.

