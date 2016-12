Los siete consejos que debes seguir si hoy te vas de cotillón

Muchos jienenses se preparan hoy para despedir 2016 y dar la bienvenida al nuevo año. Unos lo harán desde casa y otros irán a las grandes fiestas que se preparan en discotecas, hoteles y pubs repartidos por toda la provincia de Jaén. Se trata de una noche de aglomeraciones y para evitar situaciones de riesgo, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha publicado una serie de consejos.

1. Informarse de las medidas de seguridad

Se recomienda conocer con antelación las medidas de seguridad así como de evacuación y autoprotección del lugar al que vamos a ir. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el aforo permitido que tiene el pub, hotel o discoteca en la que vamos a recibir a 2017.

2. Localizar salidas de emergencia

El 112 recomienda localizar las salidas de emergencia al llegar a lugar del cotillón así como comprobar que funcionan. Hay que revisar si hay obstáculos que impidan su correcto funcionamiento y que puedan evitar su uso en caso de urgencia.

3. Si bebes, no conduzcas

Es un consejo que se dice siempre pero que en ocasiones no se tiene en cuenta ya que se dicen las típicas frases de "es muy poco recorrido" o "no nos va a pasar nada". Las personas que hayan bebido alcohol no deben conducir. La mejor solución en estos casos es utilizar el transporte público o pedir un taxi ya que al volante, el mejor grado de alcohol que se puede llevar es 0,0.

4. Evitar actitudes imprudentes

Otra norma a tener en cuenta es tener un comportamiento responsable y evitar actuaciones imprudentes que pueden poner en peligro, no solo a la persona que las realiza sino a las que están alrededor. No hay que empujar ni provocar peleas o situaciones tensas. Tampoco hay que fumar si esta prohibido ni llevar bengalas u otros materiales pirotécnicos como petardos.

5. Mantener la calma

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recomienda que si se produce una situación de riesgo se debe mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades o de los responsables del evento si nos encontramos en medio de una gran concentración de personas.

6. Abandonar el recinto de forma ordenada

Si hay que abandonar el recinto debido a un motivo inesperado, hay que hacerlo de forma ordenada, respetando el orden de salida y sin gritar ni correr ya que se pueden provocar situaciones de pánico. Hay que seguir siempre las instrucciones de los miembros de seguridad. Además, se recomienda fijar un punto de encuentro alternativo y fuera del recinto para volver a encontrarse con los amigos al salir del edificio.

7. Llamar al Servicio de Emergencias

Si lp crees conveniente al estar en una situación de peligro, puede llamar al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Está disponible las 24 horas del día y todos los días del año, es un servicio gratuito y atiende de manera permanente cualquier tipo de emergencia.

