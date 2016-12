Una plataforma de militantes del PSOE de Lugo reclama primarias y congreso

Unos cuarenta militantes de la provincia de Lugo se han constituido en Plataforma para reclamar que se celebren primarias y el congreso federal antes del mes de marzo.

Apadrina esta iniciativa el ex concejal en el concello de Lugo, José Luis Díaz, que en su día, en el 99, se enfrentó a las primarias con Xosé López Orozco para encabezar la lista socialista al ayuntamiento lucense.

Se ha bautizado como “Plataforma Socialista de Lugo” y lo que reivindica es “que se hagan las primarias y el congreso federal tal y como estaba aprobado”.

“La gestora es un órgano de transición dentro del PSOE y lo que tiene es que facilitar cuanto antes que sea posible que la militancia exprese su voluntad mediante primarias y el congreso federal, de cara a cual va a ser el futuro del PSOE”, subraya Díaz.

José Luis Díaz, con respecto a la gestora gallega, se afana en explicar que “la gestora federal no permite adelantar el congreso gallego, mientras no se celebre el nacional”. “Lo más urgente es que se haga antes un congreso federal y que eso propicie que se puedan elegir los órganos de dirección en Galicia y también en Lugo que estamos con otra gestora”, traza.

Dicho esto, no ve sentido que se intente cambiar la gestora gallega como mantienen en Vigo tanto Carmela Silva como Caballero. “Es un órgano legítimamente elegido, la gestora en Galicia no como la federal que está cuestionada, entonces mientras no se elijan los órganos de dirección no puede dimitir nadie, ni hacer ninguna gestora ni completarla tampoco”, ha zanjado.

