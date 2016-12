Uvas a escena

Aunque vive en una nochevieja constante, la de 1979 en el Studio 54, The Hole Zero vuelve al presente para entrar en 2017 de la forma más gamberra. La Terremoto de Alcorcón te va a dar las uvas, en el mejor sentido, acompañada de personajes como Durán, Salomon el príncipe africano o Bola Disco. ¿Vas a volver a decir que a ti te gusta irte pronto a la cama para empezar el año con buen pie?

Dirty Dancing el musical

Una noche de fin de año en verano, en el Hotel Kellerman’s, con Baby y Johnny es posible en Dirty Dancing, el musical. Ha llegado a Madrid y en sus primeras semanas vendió más de 50.000 entradas, agotando localizades. Te has emocionado viéndola por la tele y ahora puedes vivirla en directo en la noche más especial del año.

Mago Pop

Nada de oro en el cava, algo rojo o no atragantarse, si quieres magia de verdad La Gran Ilusión es tu opción para pasar la nochevieja. Quiza el Mago Pop pueda detener el tiempo unos segundos para que puedas con las uvas. Su espectáculo se va despidiendo de Madrid, lo hará al comienzo de 2017 y si no lo has visto es uno de tus nuevos propósitos.

Y por último, que no te lo cuenten, sé tu el primero en presumir de haber visto el espectáculo que llega a la ciudad, y nada menos que la primera noche del año, según se mire. Drac Pack; años 50, el Rat Pack, vampiros... Un musical original y único que llega de la mano de Najwa Nimri, Alba Flora, Ana Castillo y Kimberley Tell. Lentejuelas, luces, música en directo y solo faltas tu.

