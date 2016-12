El PP culpa a Armengol de convertir las instituciones en "la casa de los líos"

El PP culpa a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de convertir las instituciones Baleares en la casa de los líos. Marga Prohens, portavoz del grupo parlamentario popular, ha criticado la gestión de esta legislatura y asegura que la única responsable de la crisis que ha vivido el Govern es Armengol y no Podemos ni la aún presidenta del Parlament, Xelo Huertas. Con respecto a la presidencia de la Cámara Baja, Prohens destaca que los partidos del Pacte son incapaces de consensuar un sustituto para Huertas.

Una candidatura a la que el Partido Popular no piensa presentarse porque, dicen, es algo que no les corresponde. Prohens insiste en que el Govern no ha actuado como debía y que no han resuelto nada en lo que llevan de legislatura. También ha criticado que la consellera de Salud, Patricia Gómez, junto a su pareja sentimental el director del IB-Salut, Juli Fuster, manejen el presupuesto de salud que es el más elevado de la comunidad. A pesar de esto, asegura que el mayor problema es la presidenta del Govern, Francina Armengol.

La portavoz del PP recuerda que solo en un año y medio de legislatura ya se han realizado tres cambios de consellers. Otro de los temas que ha destacado Prohens es el impuesto turístico. Asegura que desde el PP pedían que se aplicara a partir de 2017 para que no fuera una medida improvisada y que recogiera las propuestas necesarias.

Un asunto que preocupa al Partido Popular es el modelo de financiación socialista que, aseguran, perjudica a la comunidad. Otro tema es la posible modificación en el número de las comisiones parlamentarias, actualmente son 13, ya que dicen que fue el propio Govern del Pacte los que decidieron los miembros.

Para finalizar, como balance del año, Marga Prohens afirma que durante la legislatura se han preocupado más de apagar fuegos internos que de gobernar.

