Espacio de ocio en el campamento de Cartagineses y Romanos

Juan Pedro Torralba, concejal de festejos del Ayuntamiento de Cartagena, ha precisado "que este espacio no será un botellódromo, ya que su objetivo no es facilitar el consumo de alcohol a los jóvenes, sino contribuir a controlarlo. No queremos que sea un rincón para beber, sino que se ofrecerán actividades de ocio cultural y deportivo".

El concejal de Descentralización y Festejos, ha añadido que este espacio estará vigilado y contará con aseos e infraestructuras para la celebración de actividades como conciertos y eventos deportivos, que mejoren el tiempo libre de los más jóvenes.

El Ayuntamiento, necesita varias semanas para acondicionar el recinto en el que se instala el campamento de las Fiestas de Carthagineses y Romanos debido a las deficiencias que presenta.





