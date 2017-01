Hacienda paga la deuda de 12 millones del Ayuntamiento de Totana por sentencias judiciales

Las sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento de Totana eran otro de los lastres que cargaban sobre la delicada situación económica del consistorio, cuya deduda se eleva a unos 180 millones de euros. De esa cifra, 14 corresponden a sentencias judiciales que este viernes 30 de diciembre el Ministerio de Hacienda ha abonado a los promotores y entidades a los que se les adeudaba.

Esto se produce después de que hace unos días se firmara entre el Ayuntamiento de Totana y el Ministerio de Hacienda una nueva línea de financiación a 10 años con dos años de carencia e intereses muy bajo. "Lo que hacemos es transformar una deuda que teníamos en un préstamo", ha explicado el alcalde de Totana, Juan José Cánovas.

Cánovas ha asegurado que desde el pasado mes de julio también ha negociado con muchos de estos demandantes una quita en las cantidades económicas que tenía que devolverles por sentencia. La negociación ha sido "dura y tensa en algunos momentos", dice Cánovas, pero finalmente ha hecho posible rebajar esos 14 millones de euros en casi dos millones y llegar a un acuerdo que renunciaran a parte de esa deuda a cambio de cobrarla por medio de esta fórmula.

Entre estas sentencias contrarias, no sólo hay sentencias relacionadas con con convenios urbanísticos cuyos promotores reclamaban la parte adelantada al Ayuntamiento al no haberlos desarrollado, sino también con préstamos adquiridos por el anterior equipo de Gobierno del PP que no se habían pagado, aseguran dese el actual ejecutivo local.

