Susana Díaz defiende la sanidad andaluza en su discurso de Fin de Año

Ha recordado Susana Díaz que nuestra sanidad es "puntera en el mundo" por lo que "en Andalucía debemos estar orgullosos", añadiendo que dicho sistema sanitario no excluye a nadie, que no escatima en tratamientos que salvan la vida de la gente, que está a la cabeza de los trasplantes, que investiga para abrir puertas a la esperanza de quienes padecen males que hoy aún no tienen cura.

Para la presidenta andaluza "sin duda habremos cometido errores, pero hemos defendido con firmeza y convicción el derecho a la salud de todos los andaluces. Y debemos estar muy atentos a quien busca excusas para implantar un modelo con el que hacer negocio que, como hemos visto, siempre acaba en copagos, privatizaciones, cierres de hospitales y despidos a mansalva".

También se ha referido a la bajada del paro en Andalucía, aunque ha recordado que hay que seguir impulsando medidas para recortar el alto paro juvenil .

El futuro de las pensiones ha sido otro de los temas expuestos en su intervención en Canal Sur. Asegura Díaz que "tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto. Y, por supuesto, garantizando que las de viudedad permanezcan en la Seguridad Social, que es la manera de asegurar el futuro de quienes las perciben, la mayoría mujeres. Soy la primera mujer que preside la Junta de Andalucía, y creo que ningún responsable público puede permanecer impasible ante una situación discriminatoria que afecta a más de la mitad de la población.

La igualdad entre los españoles ha sido otro de los argumentos del discurso navideño de Susana Díaz, " Cuando apostamos por la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, lo hacemos por convicción, por compromiso con España. Y también porque la experiencia histórica nos ha demostrado con creces que cuando en nuestro país hay desigualdad, a los andaluces siempre nos toca la peor parte".

Otro de los temas abordados en su discurso ha sido el drama de los refugiados, asegurando que "tenemos que afrontar esta tragedia humanitaria con decencia. Son personas que buscan una oportunidad de vivir, ni siquiera de vivir mejor, de lo que escapan es de la muerte. Por eso, debemos combatir la xenofobia y el racismo, redoblando todos nuestros compromisos con el valor supremo de la libertad y la convivencia".

En temas medioambientales, ha sido el Parque natural de Doñana el gran protagonista. Ha sido el lugar desde donde se ha emitido dicho discurso, lo que ha sido aprovechado por Susana Díaz para hacer una defensa de este espacio único. "Un espacio natural privilegiado que hace tan solo unos meses hemos aumentado en 14.000 hectáreas para fortalecer su protección. Tenemos la obligación de preservar Doñana, un legado de un valor ecológico incalculable. Y les puedo garantizar que el Gobierno andaluz estará vigilante para que los andaluces y andaluzas de hoy, y las generaciones venideras, sigan disfrutando del enorme patrimonio natural que es Doñana.

