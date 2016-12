La secretaria de Igualdad cesa a petición propia

El Pleno del Consell ha aprobado el cese, a petición propia, de Sandra Casas, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía personal. Su puesto lo ocupará la hasta ahora directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando y la dirección general será para Inmaculada Carda.

El cese de Casas llega tras varios días en que su gestión había sido puesta en entredicho por el Partido Popular, que había señalado la posible incompatibilidad de su cargo como secretaria autonómica con el funcionamiento de su despacho de abogados, que precisamente está especializado en el tema de la dependencia. Los populares habían llegado a pedir una comisión parlamentaria en les Corts.

De hecho, la portavoz adjunta de los populares en les Corts, Maria José Català, ha anunciado que hoy mismo van a pedir la convocatoria de la comisión permanente del Parlamento valenciano para que la vicepresidenta Mónica Oltra dé explicaciones. Considera Català que Oltra es responsable de este cese, que se suma a otros dos en 2016. Compromís, según Català, no está capacitado para gobernar.

Pero Mónica Oltra defiende la gestión de Casas, afirma que ha puesto orden en el desastre que se encontró tras la gestión del PP, que ha reducido en 21.000, las 46.000 personas en la lista de espera de dependencia, ha puesto orden en el Instituto Valenciano de Acción Social, el IVAS, y que una vez realizado el trabajo, vuelve, por opción personal, a su actividad privada.

Sobre el hecho de que el PP se atribuya el cese, la titular de Igualdad dice que no tiene nada que ver, que era algo previsto, que lo habían pactado hace ya dos meses. Oltra afirma que no hay incompatibilidad porque Casas abandonó su despacho cuando se incorporó a la conselleria y que precisamente su tarea al frente de ese despacho, que le hizo experta en estos temas, fue el motivo por el que eligieron para esta responsabilidad. La vicepresidenta asistirá a les Corts a dar explicaciones si le llaman, no tiene ningún problema y dice que, por vergüenza, el PP debería callar en materia de dependencia.

