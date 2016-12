Piden una auditoria a SOMACYL

En Tordesillas, IU , no se fía de la forma en que se está cobrando el agua a los vecinos. La concejal de Tordesillas Toma La Palabra, Mercedes San José, votó en contra de los presupuestos de la Mancomunidad Vega del Duero. Mancomunidad que, a través de la empresa de capital público SOMACYL, gestiona la depuradora que abastece de agua a 17 municipios del entorno de Tordesillas. “Sin saber los números del servicio de depuración de agua no podíamos votar a favor. Nos faltan datos sobre el porqué del precio del agua que consumimos y pagamos” explicó la edil para justificar el voto en contra, que no obstante no impidió que los presupuestos salieran adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) tiene la concesión sobre la gestión de la depuradora de Tordesillas por 25 años desde el 2011, desde entonces ha generado malestar su falta de transparencia. “Nos molesta mucho haya tanta opacidad sobre la gestión de la depuradora. Los vecinos estamos pagando un dinero, queremos saber por qué” se quejó San José.

Con el objetivo de intentar aclarar todo, en el último pleno de la mancomunidad, la representante de Tordesillas Toma La Palabra solicitó una auditoría argumentando que “tanto secretismo nos hace sospechar que podrían estar cobrándonos de más”. Tras lo que señaló que está visto que el pleno de la mancomunidad se está mostrando incapaz de controlar las acciones de SOMACYL, lo que achaca al conformismo del PP y del PSOE. “Si todos tenemos voluntad política, puede que cueste, pero al final se aclarará todo” concluyó

