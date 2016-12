Parkin gratis para las personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2017, una medida excepcional por la que las personas con discapacidad y movilidad reducida que dispongan de la Tarjeta Europea de aparcamiento, podrán estacionar gratuitamente en la zona ORA . Se trata de adaptar la gestión del estacionamiento regulado en superficie a la normativa de accesibilidad, con la salvedad de que en tanto no se cumpla el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para uso de personas con discapacidad, como titulares de la Tarjeta Europea de estacionamiento, no se aplicarán tarifas por el estacionamiento en plazas de aparcamiento regulada por la O.R.A. Para el Concejal de Seguridad y Movilidad Luis Vélez “con esta medida se hace justicia, facilitando un poco más la accesibilidad y el aparcamiento al sector de la discapacidad y movilidad reducida, algo a lo que el Ayuntamiento es sensible”. Además ya se vienen aplicando algunos cambios en la tarjeta europea de aparcamiento para personas con movilidad reducida, para la que ha dejado de ser exigible la limitación de uso por parte de dos matrículas de vehículos, atendiendo así a una reclamación por parte del sector. Las nuevas tarjetas que se están emitiendo ya no llevan incorporadas las matrículas. Esta medida beneficiará a los usuarios de la misma, pudiendo utilizar la Tarjeta europea en cualquier vehículo, en otras ciudades e incluso en vehículos alquilados.

