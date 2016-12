PSOE de Alcorcón no permitirá que el PP utilice las administraciones para contratar a "sus amigos"

El grupo socialista de Alcorcón denuncia el posible intento del PP de convertir a sus cargos de confianza en "trabajadores fijos" en la empresa municipal ESMASA.

Desde el PSOE, han señalado que uno de los cargos de confianza, contratado como encargado general de la empresa, ha contado con ciertos "privilegios" por parte del gobierno del PP y ha indicado que "este cargo de confianza, Eduardo San Román fue contratado en Esmasa a pesar de que no contaba con un óptimo currículum", según dicen desde el PSOE en un comunicado de prensa.

Según han señalado los socialistas, "sus funciones tampoco se han desempeñado correctamente en Esmasa", puesto que tal y como se acordó en el consejo de administración, San Román fue despedido en febrero de este año por ausentarse del puesto de trabajo de forma reiterada y tras contar con un expediente disciplinario a propuesta de dicho consejo y ha explicado que todos los miembros que forma el mismo votaron a favor de dicho despido, incluidos los tres representantes del PP.

San Román denunció al Consejo de Esmasa por despido improcedente. La sentencia ha dictaminado que se trata de un despido nulo, pero lo más curioso, según el psoe, es que la concejala de Presidencia, Ana Gómez, también del PP, testificó a favor de dicho cargo de confianza y en contra de la empresa municipal al afirmar que el despedido "despachó asuntos profesionales con ella los días 27 y 29 de octubre por lo que el despido ha sido declarado como improcedente.

Desde el PSOE se pregunta ¿cómo es posible que un miembro del gobierno testifique en contra de los intereses del propio ayuntamiento y empresas municipales y a favor de un trabajador que no ha cumplido con sus funciones?

El concejal del PSOE, Miguel González, ha afirmado tener "serias dudas al respecto de que lo afirmado por la concejala se ajuste del todo a la realidad, ya que Gómez no tiene responsabilidad ni competencia en materia de limpieza ni ante los servicios de esta empresa municipal, no es miembro ni presidenta o vicepresidenta del consejo de administración y no tiene competencias en el área de limpieza.

También se pregunta ¿por qué se debería haber reunido este cargo de confianza con la concejala de presidencia? o ¿Acaso estuvieron las ocho horas laborables reunidos durante dos días?

Desde el PSOE han indicado que no permitirán que el PP utilice las administraciones para contratar a sus amigos o simpatizantes.

