Romero: "Conozco al equipo y me siento capacitado"

Marcelo Romero ha sido presentado en la sala de prensa de La Rosaleda como primer entrenador del Málaga. El ex futbolista no entraba en ninguna quiniela de nombres que habían salido publicados, y que pretendía la dirección deportiva del club. El nuevo técnico agradeció la confianza del presidente. "El jeque lo ha visto claro, me ha visto trabajar estos dos años y medio. Creo que ha acertado y le agradezco esa confianza”.

Romero piensa que está preparado para llevar el rumbo del Málaga. "Esperaba que apareciera Juande y dijera, Gato, que era broma. Se ha tomado una decisión en base de ver mucho. Creo y estoy seguro de que quien más cerca de los jugadores y conoce a los jugadores soy yo, estoy capacitado para llevar este proyecto adelante. Estoy aquí, no por nadie, sino porque lo he demostrado durante mucho tiempo".

Gato, como se le conoce en el fútbol entra en la selecta lista de entrenadores que anteriormente fueron jugadores en la entidad blanquiazul. "Es un orgullo esta situación. Pocos han tenido este privilegio. Ojalá me pase como a Ben Barek o Benítez y dentro de estos años siga en esta casa. Tener ese reconocimiento, el que la gente me quiera y me ayude lo dice todo”.

