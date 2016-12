Les campanades amb el rellotge de l'Escorxador

El centenari rellotge de l'edifici modernista de l'Escorxador, una de les perles de la ciutat de Lleida marcarà el canvi d'any a la ciutat de Lleida.

És un rellotge de 102 anys. En el seu origen cada setmana se li havia de donar corda per funcionar, i de fet, tret d'un parèntesi per obres quan l’escorxador es va convertir en teatre, el rellotge ha funcionat dia rera dia fins ara fa uns 6 o 7 anys, quan el rellotger que en feia el manteniment es va morir.

Durant una parell d'anys va deixar de donar les hores. Ara en fa uns quadre que s'ha recuperat, de la mà d'un nou rellotger, Llorenç Gonzàlez: això si! només per donar els quarts i les campanades de Cap d'Any. I, per això una setmana abans, en Llorens el revisa. Un parell de dies abans de la preuada mitjanit li dona corda, per que el mecanisme només en te per tres jornades. Se sent com el rellotger de la Puerta del Sol.

Amb les campanes del rellotge de l'edifici de l'Escorxador, unes desenes de persones s’hi apleguen a fer el raïm per donar la benvinguda al nou any.

