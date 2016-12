Ana María Sordo: ASPNAIS é unha gran familia

A Asociación de Pais ou Titores de Persoas con Discapacidade Intelectual de Lugo (ASPNAIS) cumpriu en maio de 2016 cincuenta anos da súa fundación.

No marco dos actos de conmemoración, a organización que preside José Reigosa convidou a representantes de distintos colectivos, empresas y personas a título particular a visitar as instalacións da asociación para coñecer de preto o traballo que os usuarios realizan dende hai décadas.

Os xornalistas de Radio Lugo participaron desta homenaxe a través de reflexións e reportaxes que durante todo o ano protagonizou Aspnais nas ondas da Cadena Ser en Lugo e a páxina web radiolugo.gal.

Para finalizar o ano, a homenaxe culmina con esta entrevista a Ana Laura Sordo, usuaria de ASPNAIS. Ninguén mellor que as persoas que loitan nesta asociación poden relatar o significado desta "gran familia".

Comentarios