Navarra y Madrid se enfrentan por la aportación foral a las arcas del Estado

2016 se despide con un pulso político y técnico en toda regla entre los gobiernos central y navarro. ¿El motivo? La contribución de la Comunidad Foral a las arcas generales del estado. La actualización del Convenio lleva dos años de retraso. El Gobierno foral cree que aportamos cien millones de euros más al año de lo que deberíamos y en vista de la situación y de la necesidad de dinero líquido el departamento de Hacienda ha decidido aplicar un artículo de la ley del Convenio, el 63.2 previsto para casos en los que no se ha cerrado oficialmente la cuantía del pago. El artículo dice que en ese caso se pagará lo mismo que en la ultima aportación líquida provisional, que fue la de 2012. Es decir: 520 millones. De inmediato, el ministerio de Hacienda ha acusado a Navarra de romper la ley y le exige 93 millones de euros más.

Un conflicto técnico pero también político que deberá resolver a la mayor brevedad la Comisión Negociadora del Convenio.

Discrepancias técnicas sobre a cuánto debe ascender la carga solidaria de Navarra con los gastos que el Estado hace y a los que debemos contribuir en virtud de la ley del Convenio. Tanto el Ministerio como el departamento de Hacienda se acogen a sendos artículos de la ley para defender sus posturas. Madrid pide 93 millones de euros más.

El último pago del año, de 60 millones, es el que ha causado la controversia.

Detrás de esta decisión hay también una voluntad política. El Gobierno de Uxue Barkos considera que en los años de crisis Navarra no ha hecho sino aumentar sus pagos a Madrid. Han crecido en cien millones. Y no está dispuesta a seguir pagando tanto. La actualización de esa cifra lleva dos años de retraso y este ejecutivo urge ya un acuerdo. Además, no se fía de la devolución del dinero que el Estado debería hacer y pone como ejemplo los más de 40 millones de euros que el Estado nos adeuda por las obras del único tramo del TAV realizadas hasta ahora y que Rajoy ha prometido devolver en 2017.

El ministerio advierte que tomará medidas y apela a su vez a la Disposición Transitoria segunda de la ley, que remite, en el caso de no haber acuerdo sobre una cuantía cerrada, a la necesidad de aportar lo que los índices de actualización automáticas marquen. Eso significaría pagar 613 millones de entrada y esperar después a la negociación para ver si los ajustes son favorables a las arcas forales.

