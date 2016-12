García Pitarch: "Estaría mejor esquiando, pero me quedo por responsabilidad"

Anil Murthy y Jesús García Pitarch comparecieron en rueda de prensa para dar su versión de los hechos acaecidos ayer con la dimisión de Cesare Prandelli como entrenador del Valencia. Estas son las declaraciones más destacadas por parte de ambos...

Murthy: "Fue una gran sorpresa saber que Prandelli abandonaba el barco. 24 horas antes habíamos hablado de fichajes. Lo primero que pensé era retenerle. Luego vi que Prandelli quería marcharse y buscaba excusas. 6 puntos en 3 meses, ésa es su excusa"

"Voro ha dado un paso al frente y siento admiración por él"

"Lim me ha dicho a las 4 de la mañana que lo más importante es ahora la plantilla. Hay que pensar en Voro y en el partido del Celta"

García Pitarch: "Sobre Maksimovic hay mucho. Le pasé su nombre a Prandelli, que no pasó ningún nombre. Estaba de acuerdo y lo iba a traer en julio"

"La idea es que Voro siga entrenando. No se busca entrenador. A mí no me han dicho que lo haga. Confío en el trabajo de Voro"

"El jueves hice conferencia con Prandelli, Anil y Layhoon. Y ahí propuse mi dimisión. Prandelli dijo que él también se iría. Lay dijo no. Tras esto me fui a comer con él con normalidad y ayer, tras el entreno, me dijo que quería fichar ya cinco jugadores. Me apremió. Me dijo que si no venían ya esos 5 jugadores mayores de 26 años se iba esa misma tarde. Le pregunté por qué no se lo dijo a Layhoon. Él nunca había pedido nombres, sí posiciones: dos mediocentros, un lateral izquierdo y un delantero. Hablamos de Obi-Mikel y Zaza. Tras escuchar esto de Prandelli y después de que se reuniera con Anil, llamé a la presidenta y le dije que dimitía. Ella dijo no"

"Me quedo por responsabilidad. Yo estaría mejor esquiando con mi familia pero estoy aquí; los valencianistas no deben abandonar. Lo cómodo es irse pero tengo una responsabilidad. Soy de un pueblecito de aquí y si mi padre viviera no entendería que me marchara"

"Estábamos preparando la documentación para la marcha de Prandelli y sus asistentes pero luego él dijo que sus asistentes se quedaban. Esta mañana he ido a hablar con ellos y me han dicho que no estarán cómodos sin Cesare y quieren negociar su salida"

"Volveré a hablar con Zaza y su padre. Está claro que ya no va a tener el entorno italiano, que era confortable para él. El día de Navidad me senté con Obi-Mikel, pidiéndole permiso al Chelsea, y me dijo que se lo iba a pensar. Veremos..."

"Las decisiones deportivas aquí las toman Peter y la presidenta, que son un mismo cuerpo, el entrenador y el director deportivo. Así confeccionamos una plantilla con Ayestarán, ahora iba a ser con Prandelli y tendremos que escuchar ahora a Voro. ¿Que la propiedad se eche a un lado? No puedo contestar. Cuando compre el Vallbonense las decisiones deportivas las tomará el director deportivo"

"Tengo pensadas dos personas para acompañar a Vicente y Salva en la secretaria técnica, pero nos atropellan los acontecimientos"

"Sobre mi responsabilidad en esto, me remito a cuando gané Liga y UEFA. En lo bueno y en lo malo, es responsabilidad conjunta"

"Pensamos en Voro y en Curro Torres, que está haciendo un trabajo fenomenal. Pero ha primado la experiencia de Voro en estas situaciones. A la plantilla la veo responsabilizada con esta situación. Se identifican mucho con Voro"

"La propiedad de las acciones es una cosa y la propiedad del sentimiento es otra. Esto pertenece al valencianismo. Apelo al sentimiento de los valencianistas. Aplaudo la decisión del club respecto a la Curva para revitalizar esa parte de Mestalla"

