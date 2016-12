Trabajo recuerda a Sada que debe recolocar a los trabajadores

Los responsables de Trabajo en Castilla y León han remitido un escrito a la dirección de Nutreco para que obre con cautela en la resolución del Expediente de Extinción de la planta de Valladolid. En dicho documento le han advertido que debe fomentar medidas de recolocación para la plantilla que sean reales, “no solo para cubrir el trámite administrativo”, apunta la carta. Tanto CCOO como FICA-UGT de Castilla y León, y el Comité de Empresa de Sada, se han mostrado satisfechos por la defensa que la Junta de Castilla y León, hace de la empleabilidad en el centro de trabajo del Camino Viejo de Simancas. Dicha notificación es producto de la reunión mantenida el pasado día 22 de diciembre entre una representación de todos ellos con los dirigentes la Oficina Territorial de Trabajo.

Además ha tenido tuvo lugar la cuarta reunión entre la parte social y la empresa para mejorar la situación. El apoyo institucional a las demandas del comité, plasmada en esta carta, “supone un serio toque de atención para que Sada obre de buena fe en todo este Expediente, pues de lo contrario habrá problemas. Parece que han entendido el mensaje y esperemos que atiendan las indicaciones de Trabajo. Eso sí, la Dirección de Sada no ha concretado nada, solo ha mostrado buenas intenciones”, señalan los representantes de ambas organizaciones sindicales.

En la actualidad de los 83 puestos de trabajo con que cuenta la empresa, 68 son los afectados por el Expediente, el resto seguirán en Valladolid como integrantes de la delegación comercial y administrativa de Sada. De este montante 60 pueden optar a la recolocación, pero no están todos. Desde el comité y los sindicatos demandan la recolocación de los 68 con una garantía de retorno de 1 año. Si los afectados no se adaptan a su nuevo destino, pueden regresar y acogerse a las mismas condiciones que se acuerden. A día de hoy la empresa ha ofrecido tan solo 25 días por año de trabajo con un tope de 14 mensualidades. Además, los sindicatos piden que cada trabajador recolocado reciba 1.500€ para gastos de mudanza, y otros 1.500€ en caso de no adaptarse y tener que regresar a Valladolid. También exigen a la empresa una ayuda para el alquiler de 600€ mensuales durante un año. Por su parte, la empresa no asume estas propuestas. Solo ofrece los 1.500€ a la ida, no a la vuelta en caso de no adaptarse, y solo 450€ mensuales de ayuda al alquiler por un año. Y solo brinda tres meses de tiempo para adaptarse a su nuevo destino.

En cuanto a las recolocaciones, en estos momentos 8 se irían a la planta de Lugo (Galicia), 22 a la de Lérida (Cataluña), 15 a la de Valencia (País Valenciano), 9 a la de Sevilla (Andalucía) y 4 a la de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). “Este paso se ha alcanzado merced a las presiones de los trabajadores, junto con los sindicatos, puesto que de partida solo querían recolocar a 5 integrantes de la plantilla. La verdad, es que no nos sorprende la evolución positiva de la empresa en este sentido”, apuntan CCOO y UGT, debido a la presión y a la advertencia de Trabajo.

El próximo día 4 de enero está prevista una nueva reunión, a las 16:00 horas en la sede de Sada. Allí esperan continuar presionando a la Dirección para mejorar la situación de la plantilla. Tanto para UGT como CCOO, según se desprende de lo recabado por los respectivos gabinetes jurídicos, laborales y de estudios, la situación de Sada-Nutreco en España es buena, y el reciente desenganche de Mercadona no es un factor determinante que pueda provocar el cierre del matadero del Camino Viejo de Simancas.

