En Siberia-Gasteiz...

El intenso frío y la niebla, aunque también el sol que calienta lo que puede, se han convertido en los protagonistas meteorológicos del fin de año en Álava que, según las previsiones, no tienen ninguna intención de abandonarnos en los primero compases de 2017.

El departamento de Seguridad del Gobiern vasco mantiene activado el aviso amarillo por heladas que en los últimos días están dejando temperaturas tan gelidas como la mínima de 7,5 grados bajo cero registrada en Antoñana o los 3,5 también negativos de Abetxuko. Por el contrario, a esa misma hora y coincidiendo con el amanecer, en la cima del Gorbea se medían 12 grados positivos o los 10 del puerto de Herrera.

Ese contraste, fruto de la situación anticiclónica que nos acompaña, se conoce como ‘inversión térmica’, un fenómeno que se presenta cuando, en noches despejadas, el suelo se congela rápidamente y enfría a su vez el aire que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior.

El resultado es la aparición de niebla en algunos puntos y un fuerte contraste de temperaturas.

"Es un fenómeno natural aunque sorpende cómo es posible una temperatura tan baja en la Llanada y en el momento que subes un poco en altitud estás casi en camiseta. Si la situación no cambia que no parece el contraste va ir aumentando y ya que el frío en superficie se acumula y es una pelota de aire muy denso que no se mueve y se va enfriando cada día más." ha explicado a la Cadena SER, Miguel Ángel Manjon de Aemet.

