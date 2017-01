Una bengala hauria originat el foc a l'escenari del pavelló de Les Borges la Nit de Cap d'Any

Una bengala hauria originat l'incendi en el Pavelló Municipal de les Borges Blanques, que obligava a desallotjar 250 persones de la festa de la Nit cap d'any.

El material pirotècnic el va utilitzar el grup de música que actuava a la revetlla. Arran d'aquest incident, l'Ajuntament assegura que a partir d'ara quan contracti actuacions musicals, demanarà garanties sobre el material que pensen utilitzar.

Segons l'alcalde de Les Borges Blanques, Enric Mir, el foc hauria començat per una bengala que els músics van fer servir a l'escenari. Les espurnes van prendre en un cortinatge de l'escenari, que tot i estar recobert de material ignífug va anar cremant poc a poc, creant molt fum. La cortina es va despenjar i el foc es va socórrer, en un primer moment, amb els extintors del pavelló, activant el pla d'incendis, i arribant els bombers.

Passava a tocar de les 4 de la matinada i sortosament ja no hi havia massa gent, per que la de més edat ja havia marxat. L'incendi va obligar a desallotjar les 250 persones que estaven a la festa i dues van haver de ser ateses per inhalació de fum

A partir d'ara, l'Ajuntament de les Borges, exigirà encara més garanties als grups musicals sobre el material que utilitzin, i no creu que s’hagi de fer servir aquest tipus de material

Es dona la circumstància que en aquest poliesportiu, durant el cap d'any del 2009 es va produir un accident mortal: una noia va morir en caure d'una barana.

