Un jugador del CF Balaguer mor en una col•lisió frontal entre dos vehicles

Mor un jove de 24 anys, veí de Balaguer, en un accident de trànsit a la carretera C-13. Es tracta de Yerai Darías, un jugador del Club de Futbol Balaguer. Ha estat la primera víctima mortal d'aquesta any, a Lleida, desprès de tancar un 2016 amb 28 persones que han perdut la vida a Ponent en accidents de circulació en vies interurbanes.

Aquest primer accident mortal, en que ha mort Yerai Darías, ha passat a la matinada de cap d'any, a quarts de set del matí, quan un tot terreny i el turisme que conduïa el futbolista del Club de Futbol de Balaguer, han xocat frontalment al punt quilomètric 25,8 de la C-13 a Vallfogona de Balaguer. Ara s'estudien les causes que han provocat l'accident.



El jove de Balaguer ha perdut la vida i altres tres persones han quedat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La mort del jugador l'ha comunicat el club a través del seu compte de twitter, una xarxa social en la que s'han multiplicat les mostres de condol.

Sinistralitat viària a Ponent

El primer accident de l’any 2017 arriba just després del que el 2016 s’hagi tancat amb 28 víctimes mortals, un mínim històric en accidents de trànsit a les carreteres de Lleida des que hi ha aquest tipus de registres. Han estat 10 menys que el 2015. I una xifra molt llunyana del màxim assolit l’any 1995 quan 144 persones que van perdre la vida.

El servei català de Trànsit destaca que Ponent és el territori que registra més reducció de la sinistralitat interurbana respecte a l’any anterior, amb una disminució del 26,3%. En comparació amb el 2010, quan hi va haver 37 persones mortes per accident de trànsit, el decrement és del 24,3%.

Quant a sinistres mortals, també hi ha una reducció del 17,6% tant respecte a l’any 2015 com del 2010. Així, si l’any passat hi va haver 28 accidents mortals a les carreteres de Lleida, l’any 2015 i el 2010 van ser 34.

