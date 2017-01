Sergio, el primer bebé aragonés del 2017

Es un bebé sano, tranquilo que pesó 2.700 kg al nacer. Su llegada como explicaba su madre Beatriz, estaba prevista para el pasado 23 de diciembre, pero se ha hecho esperar.

Un parto natural con ventosa que comenzaba poco antes del mediodía, momento en el que los padres acudían al hospital. Finalmente el nacimiento se producía horas más tardes, ya en el 2.017 llenando de felicidad a toda la familia.

Muy contenta se mostraba la madre aunque este año, decía, " me he quedado sin uvas, ni siquiera me daban agua". Sin uvas también se quedaron los abuelos maternos y paternos pero orgullosos de la llegada de un nuevo miembro a la familia.

