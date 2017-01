Carlos Delgado: “Hay que mantener el nivel e intentaremos superarnos”

El parón navideño ya forma parte del pasado y a cinco días vista, el balón echará de nuevo a rodar en el campeonato liguero para el Alba enfrentándose al Zamudio en tierras vascas. “Afrontamos el partido de Zamudio con muchas ganas tras el parón y pondremos todo de nuestra parte para que los tres puntos se vengan para Albacete. El equipo que mejor sepa leer el partidos se llevará el gato al agua”, manifestaba Carlos Delgado en Radio Albacete.

Una vez superadas las molestias musculares que le impidieron estar en Valdebebas, el gaditano ya está a plena disposición de José Manuel Aira. “Tenía unas molestias que me impidieron estar ante el Castilla, pero ya me encuentro perfectamente y no creo que tenga ningún tipo de problemas en estar ante el Zamudio si el mister lo estima oportuno”, expresaba Delgado en la SER.

A pesar de la gran primera vuelta realizada el Albacete Balompié no ha conseguido nada todavía y Carlos Delgado quiere que como mínimo, el equipo mantenga el nivel demostrado hasta la fecha. “Las segundas vueltas siempre son más difíciles porque todos los equipos se juegan muchas cosas. Nosotros intentaremos como mínimo mantener el nivel demostrado en la primera vuelta y trabajaremos a tope para superarlo”, concluía.

