La plaza de Luceros se cubrirá para evitar vibraciones en las mascletás

El Ayuntamiento de Alicante ya trabaja en las medidas que deben servir para amortiguar las vibraciones de las mascletás en la plaza de los Luceros, principal causa de deterioro del monumento durante su lanzamiento.

Por vez primera, se ha lanzado una mascletá en la Plaza de los Luceros el último día del año. Ahora, las concejalías de Cultura y Fiestas, de manera conjunta, se han puesto manos a la obra para que en las próximas Hogueras de San Juan el monumento ya esté protegido, principalmente, de esas vibraciones que repercuten en el suelo de la plaza con el consiguiente perjuicio para las figuras.

Daniel Simón, concejal de Cultura, explica que se instalará un amortiguador o almohadilla en el suelo para apaciguar las vibraciones de los morteros de las mascletás. Y es que las medidas anteriores ya palían los efectos de la pólvora y el ruido, y ahora se incluirán estas nuevas para que no afecten en el patrimonio y los lanzamientos se puedan seguir haciendo en Luceros. No entiende, por cierto, "que no se hayan tomado antes".

El edil de Cultura explica que cuando se ejecutói la estación de Luceros se colocó una placa de hormigón que transmite las vibraciones de manera intensa hacia la fuente. "La concejalía de Fiestas propondrá la solución concreta", dice. Pasa por encontrar un patrocinador, o que pase a las bases del concurso de la mascletá. Lo más probable: la colaboración público-privada.

Y es que el resultado de las auditorías, tanto de la privada como de la Universidad de Alicante, establecían que más que el ruido, la explosión o la pólvora, ahora eran esas vibraciones las que perjudicaban al monumento.

Comentarios