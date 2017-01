La connexió del Tramvia es farà en dues fases

El tramvia de la Diagonal es posarà en marxa en dues fases. Aquesta és la planificació amb la que treballa l’Autoritat del Transport Metropolità, el consorci amb majoria de la Generalitat en el que també estan presents els Ajuntaments.

La previsió, tal com va avançar Expansión, és que l'any 2019 el Trambesòs allargui el seu recorregut des de la plaça de les Glòries fins a Verdaguer on es generarà un intercanviador amb autobús i les línies 4 i 5 del metro. I la connexió amb el Trambaix es farà en una segona fase prevista per al 2022.

L'Ajuntament de Barcelona explica que el projecte encara s'està definint i que aquestes fases que ha establert l'ATM es poden modificar en el projecte final.

L'Autoritat del Transport Metropolità també preveu que en un primer moment els tramvies que creuaran la diagonal circularan amb unitats senzilles. No serà fins el 2026 quan l'increment de viatgers obligui a posar unitats dobles.

En qualsevol cas, l'augment de tramvies obliga a ampliar també l'espai de les cotxeres actuals o fins i tot construir-ne una de nova. En una entrevista a SER Catalunya, el director estratègic del tramvia, Pere Macias, explica que s'està estudiant encara quina és la millor opció.

