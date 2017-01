Antonio Romero: “Las obras de la planta solar comenzarán este año”

El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Podemos), ha asegurado que las obras de la planta solar fotovoltaica que la empresa Ansasol proyecta en el término municipal de la localidad comenzarán “con seguridad” este año, en lo que supone una iniciativa “que dará empleo sostenible a Puerto Real” y que comprende una inversión de casi 100 millones de euros.

En una entrevista concedida a Radio Cádiz, el regidor puertorrealeño ha hecho balance de su mandato en 2016, un año en el que “se han logrado desarrollar políticas encaminadas a la línea de gestión que el equipo de gobierno –formado por Podemos y Equo- desea”, aunque reconoce que tanto en 2016 como en el resto del mandato, el gobierno local tendrá “dificultades para lograr al 100% los objetivos marcados”.

Romero justifica esta imposibilidad de cruzar las metas propuestas en la situación económica del Consistorio, “que es uno de los más endeudados de España” y no mantiene una relación fluida con el Gobierno central, y en que el actual equipo de gobierno apuesta por la participación ciudadana, una empresa “muy difícil porque no se está acostumbrado a la participación y a someter la marcha del pueblo a los ciudadanos”. “Es un proceso lento, y aunque estamos satisfechos por el camino recorrido, la meta no está cercana”, recalca.

El alcalde de Puerto Real explica que la liquidación de los presupuestos de 2016 no estará lista hasta marzo, aunque adelanta que “son los únicos presupuestos de los últimos 20 años que se han cerrado con estabilidad presupuestaria en Puerto Real”.

De hecho, señala que en 2017 el Ayuntamiento de Puerto Real goza de cierto “margen de maniobra” para acometer algunas inversiones en la localidad, con la intención de supeditarlas a un proceso participativo.

El regidor se refiere en la entrevista a la obra de la conexión ferroviaria con el bajo de La Cabezuela, “que da la impresión” de que se empezará a ejecutar este año, según afirma; sostiene que el proyecto de Las Aletas “se mueve con mucha lentitud, y las administraciones no van en un mismo sentido”; y se congratula de que Puerto Real vaya a albergar el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), que será “uno de los centros de innovación más importantes de Europa”.

Por último, desvela que una empresa se ha interesado en el desarrollo de un colegio mayor en un solar cercano a la zona donde se ubica la planta de Airbus, y apunta que las oportunidades para Puerto Real pasan por el desarrollo turístico de la localidad y el aumento de la oferta de plazas hoteleras o de residencia.

