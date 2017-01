Castelló se marcha entre lágrimas y agradecimientos a la afición albinegra

El ex entrenador del Club Deportivo Castellón Frank Castelló se ha despedido de los jugadores, trabajadores y aficionados de la entidad en una rueda de prensa que se ha celebrado este lunes por la tarde en un bar próximo al estadio Castalia. Entre lágrimas, Castelló ha agradecido el apoyo de la afición y de la mayoría de jugadores y ha dejado claro que la decisión de su marcha ha sido única y exclusivamente del presidente David Cruz.

Sobre las cinco de la tarde ha comenzado la rueda de prensa en un bar abarrotado por medios de comunicación, aficionados del Castellón y ex trabajadores del club.

El ex míster albinegro ha explicado que se enteró de su cese por la prensa y después supo que había recibido un e-mail en el que el club le anunciaba su despido. Un despido que según ha indicado Castelló se debe a “comentarios en contra del club y de su presidente tal y cómo señalan los archivos adjuntos que me enviaron”. El ex entrenador del Castellón ha dejado bien claro que la decisión la ha tomado Daviz Cruz, a pesar de que Ramón Moya y Saúl Suay estaban en contra de la misma.

Ahora, Castelló estudia demandar al club, aunque reconoce que no le gusta dañar la imagen de la entidad por culpa de su presidente, ya que considera que su despido es improcedente. De hecho, hasta que no firme el finiquito el técnico seguirá siendo el propietario del banquillo de Castalia a pesar del fichaje de Manu Calleja.

Una decisión que según ha dejado entrever el propio Castelló se venía gestando desde el mes de septiembre. La marcha de la responsable de Comunicación, Carlota Aparici, y la salida de tres jugadores fundamentales como Arturo Navarro, Javi Selvas y Alberto Ramos han sido las mayores losas con las que ha tenido que convivir el ex entrenador albinegro.

Para Castelló, David Cruz ha sido “sin duda” el peor presidente y directivo con el que ha trabajado a lo largo de su dilatada trayectoria como entrenador.

Castelló ha agradecido a los jugadores, trabajadores y aficionados que han estado con él en su etapa en el cuadro albinegro por el buen trato recibido desde el primer hasta el último día. Entre lágrimas, el ex entrenador castellonense ha asegurado que su voluntad es volver a un club tan grande como el C.D. Castellón.

