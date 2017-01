"La función tutorial es inherente a la acción docente"

Antonio Páez es “un motivado e ilusionado maestro de escuela”, especialista en Educación Física. Su función es orientar al profesor en determinadas materias, relacionadas con la acción tutorial y la convivencia escolar. Antonio es coordinador del Área de apoyo a la Acción Tutorial y Convivencia Escolar del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la delegación de Educación en Córdoba.

Entre otras, sus labores pasan por mejorar la función tutorial “inherente a la acción docente, dar respuesta a lo académico, lo personal y lo social”. Para él la educación emocional y las metodológicas activas educativas son imprescindibles para mejorar.

“A veces el niño puede cognitivamente pero no emocionalmente” y, por ello, Paéz retoma la frase que da por prohibida Marc Romera: “puede pero no quiere”, que a su juicio también hay que desterrar. Con él hemos hablado de educación en Igualdad. “No podemos observar el sistema educativo como un comportamiento estanco”, nos dice ante la evidencia de que los retos que se plantea la coeducación no se están alcanzando como se constata por el mantenimiento de los comportamientos machistas entre menores.

Páez destaca la labor del profesorado y el alumnado del IES Victoria Díez de Hornachuelos donde él ha trabajado. Y dejamos aquí el vídeo de este centro en el que abordan micromachismos como los que comentamos en el programa acerca de la ocupación del espacio de juegos por deportes tradicionalmente masculinos (a partir del minuto 7).

“Debemos incidir en que los cambios en el sistema educativo deben incluir a todos, la innovación no puede dejar fuera a determinados alumnos”. Eso nos dice Antonio Márquez Ordóñez, maestro de pedagogía inclusiva y miembro del equipo de atención a ciegos de Granada, al que conocemos en nuestra sección conectando docentes. Es autor del blog “si es por el maestro nunca aprendo”.

