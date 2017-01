Córdoba, la capital con mayor riesgo de pobreza

Córdoba es la capital española con mayor tasa de población en riesgo de pobreza.

Un 37,6% de las familias que viven en la capital y un 39% de las que viven en la provincia, están al borde de la exclusión y de la pobreza.

Aunque estadísticamente la provincia está peor, Córdoba es la capital de provincia española que tiene peores datos en todo el país.

En ese ranking de población en riesgo de pobreza le siguen Almería, Huelva , Málaga y Sevilla con valores que van desde el 36,7 % al 32,2%.

Lo dice un informe de la consultora AIS GROUP: el estudio "La pobreza en España pueblo a pueblo", que se basa en la información del Instituto Nacional de Estadística, el INE, y en los indicadores sociodemográficos de Hábitat Big Data, una herramienta de la consultora.

Por municipios, Benamejí es el que tiene peor dato. En este municipio, según el estudio, el 45,46% de familias de familias está en riesgo de pobreza. Le seguirían, en ese segmento de ciudades, Santaella, con un 45,09% , Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba.

Lucena, con el 43% de familias en riesgo de pobreza, se coloca como la quinta ciudad en tasa de pobreza, pero la que peor comportamiento ha tenido en el último año, porque la tasa se ha llegado a incrementar en un 30% en un año. En el otro lado está Montoro, que ha conseguido reducir su tasa en un 8% rozando el 32%.

En una primera valoración de estos datos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDH, sostiene que las administraciones no están dando la respuesta social que se necesita en un momento como este. Es decir, siguen empeñados en vender la salida de la crisis en un momento en el que la situación social se agrava para muchas familias.

Carlos Arce de Pro Derechos Humanos Córdoba asegura que "las causas que generan ese riesgo de pobreza no están siendo atacadas con decisión desde las administraciones públicas". El responsable de APDH en Córdoba critica las políticas de austeridad de las administraciones porque a su juicio "esas políticas sirven para subir el PIB hacia arriba, pero en el día a día de las personas más vulnerables, no sólo no sirven, sino que además van empeorando”. En opinión de la asociación "se está vendiendo una salida de la crisis, pero estamos viendo que de las cifras macroeconómicas a la realidad, hay un grandísimo trecho".

