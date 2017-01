Este siglo no va tan mal

Hoy es 2 de enero de 2017, el primer día del año, porque ya saben que el día 1 de enero son los padres.

En esta época de tanta crispación, desidia y mal rollo generalizado, me apetece romper una lanza por el siglo XXI y pensar que quizás no estemos tan mal como pensamos. Para ello, voy a comparar el principio de este siglo XXI con el principio del siglo XX y a ver qué nos encontramos.

Para empezar, en 1901, primer año del siglo XX, murió Leopoldo Alas Clarín, comienza la guerra entre Filipinas y Estados Unidos y Mercedes de Borbón se casa con Carlos de Borbón, algo muy de borbones. Lo de casarse entre ellos, digo.

En cambio, en 2001, las cosas fueron mucho mejor: Microsoft saca a la venta Windows XP (que tantas alegrías y pantallazos azules nos ha dado), nace la Wikipedia a nivel mundial y Víctor Grande, que soy yo, se subió a un escenario por primera vez.

Sigamos. En 1906 tiene lugar el gran terremoto de San Francisco y en 2006 la Terremoto de Alcolcón presenta su temazo "Me voy pa Benidorm" basado en Walking on sunshine de Katrina & The Waves. No hay color.

En 1912 se hundió el Titanic, una desgracia. En 2012 se estrenó Gandía Shore en la MTV, otra desgracia.

Pero vamos a lo gordo. En julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En cambio, en julio de 2014 lo más destacado fue que Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE. Bueno, vale, quizás fue peor lo de este siglo, al menos para algunos.

Y comparemos finalmente 1916 con nuestro ya finiquitado 2016. En 1916, además de seguir inmersos en la Gran Guerra, en Reino Unido se instaura el servicio militar obligatorio para solteros (¡¡para solteros!!, imagínenselo ahora) y muere el místico y mítico Rasputín.

¿Y 2016 qué? Yo creo que fue mucho mejor que 1916, ¿no? Vale, murieron muchos músicos maravillosos, pero fue mucho mejor, ¿no? Vale, tuvimos tres o cuatro procesos electorales en España y estuvimos más de 300 días sin gobierno, pero fue mucho mejor, ¿no? Vale, está la grave situación de los refugiados en Europa, la violencia machista, el terrorismo, Donald Trump, el cambio climático, la brecha salarial, el Brexit, el no al acuerdo de paz en Colombia con las FARC, el auge de partidos xenófobos en Europa, la contaminación, la corrupción y el final de Velvet.

Pero a parte de todo eso alegrémonos de vivir en este siglo, que tenemos Internet de banda ancha para quejarnos de todo, no como a principios de siglo XX.

Que tengan un buen 2017 y yo que lo oiga. Qué duda cabe.

Comentarios