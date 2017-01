"El resultado es engañoso, hemos estado mal"

A pesar de la victoria en Chapín ante el Pozoblanco, rival directo en la lucha por el ascenso, Juan Antonio Sánchez Franzón, no acabó muy contento con el juego desplegado por su equipo. El técnico azulino reconocía que “éste no ha sido el partido en el que me marcho más satisfecho. Tras el empate a cero en Cartaya salí mucho más contento. Hemos hecho un mal partido. Quitando los primeros 20 minutos fuimos mejor cuando estábamos once contra once. Incluso pudimos sentenciar, pero luego hemos demostrado que tenemos carencias. Es una victoria engañosa".

En el análisis de Juan Antonio apuntaba que "en momentos determinados el partido lo podíamos perder nosotros. Sabíamos que nos podían crear peligro a balón parado y les hemos dado muchas opciones. No somos un equipo consolidado en ese sentido. Lo curioso es que hemos jugado mejor contra once que contra diez. La expulsión ha sido determinante porque en un campo grande se nota. El Pozoblanco es un grandísimo equipo. Teníamos que defender con la pelota pero ha entrado otra vez el miedo. Un miedo absurdo y preocupante. Para llegar al partido de vuelta en Pozoblanco con posibilidades necesitamos mejorar mucho".

