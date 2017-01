La boira obliga altre cop a desviar vols d'Alguaire a Reus

Desviats els sis vols que havien d'operar aquest dilluns des de l'aeroport de Lleida-Alguaire a causa de la boira, que és alta i afecta més la visibilitat de zones com la plana d'Alguaire, situada a entre 200 i 250 metres d'alçada, que no la ciutat de Lleida, per exemple.

La Generalitat no vol invertir en un sistema antiboira com el que hi ha en aeroports més grans perquè és molt car.

L'alcalde d'Alguaire, Antoni Perea, ho entèn, però es queixa de la imatge que dóna l'aeroport. "Sap greu i no és una imatge pas massa favorable per l'aeroport, però també entenem que la solució -que seria passar per un sistema de poder aterrar amb aquestes boires tant intenses- és una despesa que potser en aquests moments, el Govern no està en disposició de poder fer".

Fa tres setmanes que va començar la temporada de vols xàrter amb esquiadors britànics de la companyia Thomas Cook i encara cap ha aterrat a Lleida.

El dia 13 de gener s'hi afegiran els vols d'una altra companyia xàrter, Arkia, en aquest cas des de Tel Aviv. Caldrà veure si per llavors encara haurem de parlar de boira a Lleida.

