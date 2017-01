La operación Chamartín y La Peineta llegan al Congreso

La operación Chamartín y la situación del estadio de La Peineta se discutirán en el Congreso de los Diputados. El PSOE ha presentado dos proposiciones no de ley en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja para desatascar el proyecto urbanístico del norte de la capital y para reclamar al Estado que asuma sus competencias a la hora de adecuar los accesos al nuevo estadio del Atlético de Madrid.

Los socialistas quieren instar al Gobierno central a que trabaje de forma conjunta con las administraciones madrileñas para desatascar un "proyecto iniciado en 1993 y del que 23 años después no se ha llegado a poner una piedra", según consta en su petición a la mesa del Congreso. El diputado por Madrid Rafael Simancas ha añadido que el plan resultante tiene que estar "bajo control público" y que debe buscar el interés colectivo. El PSOE reclama que la operación siga "criterios de interés colectivo y no especulativo". Además, ha pedido que la remodelación de la estación de Chamartín "no sea una mera excusa" para llenar el norte de Madrid de viviendas de lujos "a fin de mejorar los balances de algún que otro banco", ha sentenciado Simancas.

Los socialistas han pedido también a Fomento que asuma sus competencias en la mejora de los accesos al estadio de La Peineta. El Gobierno "tiene que asegurar las conexiones de la circunvalación M-40 y de la carretera nacional A-2", han confirmado los socialistas. Simancas, además, ha reprochado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que asegurara que no era competente en ea materia. "La M-40, si no lo sabe se lo decimos nosotros, es una infraestructura de titularidad estatal", ha espetado el diputado, " y las conexiones con este nuevo recinto con competencias del Ministerio de Fomento".

El PSOE reclama además que se adecúen las estaciones de cercanías ferroviarias. El diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Gómez Montoya, que también ha asistido al encuentro, ha asegurado que su grupo presentará una propuesta para ampliar la línea dos del Metro de Madrid, cuando se abra el debate de los presupuestos.

Presupuestos municipales

La portavoz socialista en el Consistorio de la capital, Purificación Causapié, ha afirmado "que siguen dispuestos" a iniciar un proceso de negociación con el Gobierno municipal de Ahora Madrid, para sacar adelante las cuentas de 2017. "El año 2017 tiene que ser el año de las realizaciones y no el de los discursos" ha sentenciado Causapié, que ha vuelto insistir en que su apoyo no está supeditado solo a un cambio en los números, sino también en las políticas. Causapié ha usado el modelo urbanístico como ejemplo; "esperamos que en el futuro no veamos a Ahora Madrid votando en el pleno con el PP la política de urbanismo", ha concluido.

