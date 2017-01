Saúl García: "Venir al Mallorca es un paso adelante en mi carrera"

Saúl García ha sido presentado como nuevo jugador del Real Mallorca. El lateral izquierdo de 22 años, se ha convertido en el primer refuerzo de la plantilla mallorquinista en este mercado invernal e hizo su primera aparición pública junto al director deportivo Javier Recio y el consejero delegado Maheta Molango.

Lo primero que quiso decir el jugador cántabro en su presentación fue que venir al Real Mallorca era dar un paso adelante en su carrera como futbolista. "Creo que es un paso adelante en mi carrera. Después de mi mala experiencia en Girona, volver a sentirme importante, volver a sentirme futbolista y dar un paso en mi carrera en un club muy importante, con mucha historia. Intentaré hacer las cosas lo mejor posible".

A Saúl García no le importó ver al Mallorca en zona de descenso a la hora de fichar. "Cuando me llegó la oferta del Mallorca la vi bien, un club histórico que está en una situación un poco más delicada pero que tiene grandes jugadores, que tiene una plantilla muy buena que puede hacer cosas importantes y sólo pensé en sumar en este equipo y hacer las cosas bien". Pero pese a hablar de la gran calidad del equipo, el lateral no quiso aventurarse en decir que el objetivo es el ascenso o salvarse del descenso. "Hay que centrarse en el partido del viernes, en salir de esa posición de descenso. Ya se verá lo que puede deparar la liga. Esto está muy igualado, hay que competir todos los partidos al máximo y ya veremos lo que depara el futuro".

Maheta Molango destacó la competitividad de Saúl y las ganas de jugar que tiene el futbolista cántabro. Hecho importante ya que el lateral tendrá que competir con Joan Oriol por la titularidad. "Joan Oriol es un gran futbolista, tiene un dilatada carrera y es un jugador importante, pero yo vengo a hacer mi trabajo, a competir por un puesto y espero ganar esa lucha que tendremos los dos". Sobre el partido del viernes, Saúl se mostró preparado para jugar. "La verdad es que estoy bien. Si el míster piensa en ponerme estaré encantado, yo desde hoy intentaré demostrarle que estoy para el viernes y que él decida".

En la rueda de prensa se habló sobre otros posibles fichajes que realice el club bermellón en este mercado invernal. Maheta Molango no quiso dar pistas y destacó que tiene que haber un proceso de analizar a los jugadores de la actual plantilla y luego tomar decisiones. "Creo que habrá que ver como evoluciona el mes y la gente. Hemos llegado a un punto de la temporada en el que la gente tiene que demostrar lo que vale. Creo que este grupo tiene potencial para demostrar mucho más y confiamos en ellos. A partir de aquí, el mercado está abierto y pueden pasar muchas cosas".

