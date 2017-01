El Lorca FC y el FC Cartagena están en plena puja

Ahora sí que está abierto el mercado de invierno y seguro que esta misma semana los equipos comienzan a incorporar jugadores para no perder el tiempo de cara a la primera jornada del año. El próximo fin de semana se van a disputar partidos y por el momento los equipos han mostrado sus cartas, pero sin concretar, ya que el mercado tampoco es tan amplio y varios equipos se van a por los mismos jugadores.

Es lo que le ha ocurrido al Lorca FC y FC Cartagena que han llamado a la puerta del UCAM CF para pedir a los mismos futbolistas. Los responsables deportivos de estos clubes se han interesado por el media punta o extremo Isi Ros y el pivote César Remón. No hay nada cerrado ni decidido, ya que las conversaciones están en marcha y la última decisión será consensuada entre los jugadores y el UCAM CF, que lógicamente tratará de ahorrarse la mayor parte de la ficha de ambos. No hay nada firmado, ni el club murciano tiene conocimiento alguno de que su delantero Pallarés lo tenga hecho con algún club a estas alturas. El que sí podría salir en breve es el portero Miguel Escalona, un jugador por el que también se ha interesado el equipo de la Ciudad del Sol, ya que tiene a Dorronsoro de baja y cuando ya esté apto ambos competirían por la titularidad. Lo que no parece es que el Real Murcia haya pedido jugador alguno al club que preside José Luis Mendoza.

