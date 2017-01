"Deseo ganar Liga y Eurocup"

Escucha la entrevista aquí.

Óscar Quintana, protagonista en Radio Murcia Cadena SER, no tiene límites a la hora de pedir deseos para el 2017, y por eso no dudo en decir que "me gustaría alcanzar los play off y competir hasta el final, ganar la Liga y la Eurocup".

El cántabro le dio un repaso a la situación del equipo, a cómo afronta las dos competiciones en las que está inmerso y su situación personal en el UCAM CB. Y es que tanto en redes sociales como en el Palacio de los Deportes (no son mayoría), la sensación es que los seguidores están divididos en los que aprecian su trabajo y los que no le quieren.

El cántabro no pasa inadvertido en ningún caso. También explicó que la salida de Arteaga, jugador con el que contaba para la 2016-17, se debe a que su agente hace fuerza para que salga de Murcia hacia el Movistar Estudiantes, donde le prometen que será importante.

No le inquieta que se metan con él, aunque le fastidia que le afecte a su equipo. Ahora, su atención se centra en el partido que juega este miércoles el UCAM CB ante el Montakit Fuenlabrada, a las 20:45, en el Palacio de los Deportes, desde 10 euros la entrada.

Es la primera jornada del Top 16 en la Eurocup.

