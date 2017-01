L'ATMCA alerta que l'acord amb la UE pot complicar més la situació del sector

Els transportistes de Mercaderies denuncien que l'acord d'Associació amb la Unió Europea pot complicar més la situació del sector.

Entre el 2010 i el 2014 van tancar al país entre el 40 i el 50% de les empreses dedicades al transport de mercaderies a Andorra. El gerent de l'associació, Victor Filloy, no ha volgut donar la crisi per tancada.

En declaracions a la SER ha explicat que la situació encara és complexa perquè el sector no es prou competitiu. Els Convenis de No Doble Imposició amb els països veïns no els han beneficiat, ja que no regulen aquest sector. Per tant, les empreses que fan transport internacional, es veuen obligades a tenir també seu a França o Espanya.

A més, segons Filloy, el possible Acord amb la UE afegeix més incògnites al sector, tenint en compte que el pot obrir a l'arribada de competidors al país.

Els transportistes també han posat sobre la taula que l'acord pot comportar modificació en els aranzels, i per tant, que els procediments a la Duana encara siguin més complicats del que són actualment.

