Martí adverteix sobre els perills del populisme

El cap de Govern, Antoni Martí, defensa l'Acord d'Associació amb la Unió Europea i critica als qui opten pel proteccionisme.

Martí va oferir dissabte el tradicional missatge de Cap d'Any. Un parlament que es va centrar en la necessitat de tirar endavant l'acostament amb Europa.

Assegura que es pot resoldre amb èxit aquestes negociacions i que esdeveinguin un acord respectuós amb la sobirania del país. En aquest sentit, va fer referències als Liberals, principal grup de l'oposició, que s'oposen com s'estan duent a terme les negociacions. Alerta que sobre la base del proteccionisme, del tancament del populisme, de la por a l'altre i de la crispació no s'ha construït mai res que sigui pròsper ni que sigui just.

Antoni Martí també ha defensat les reformes impulsades i ha afegit que encara la legislatura amb fermesa, confiança i determinació per tirar endavant els canvis pendents.

Comentarios