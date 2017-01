Un 85% d'ocupació durant la primera setmana de Nadal

L'ocupació hotelera durant la primera setmana de les vacances de Nadal se situa en el 85%.

Les previsions del sector per aquest dies s'estan complint i els hotels del Principat han registrat molt bones ocupacions des del dia de Sant Esteve.

El president de la Unió Hotelera, Manel Ara, s'ha mostrat satisfet de com està anant aquest període de vacances, tot i que diu que la manca de neu ha fet que, sobretot les reserves de darrera hora no hagin augmentat tant com es podia esperar. En aquest cas però, les pernoctacions han estat homogènies a totes les parròquies.

De cara a aquesta setmana de Reis, l'ocupació es preveu una mica inferior i les previsions són al voltant del 70%. Segons Ara, moltes famílies reben els Reis a casa i no preveu un arribada de turistes important aquest proper cap de setmana.

